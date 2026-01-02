Il Magico Natale fino all’Epifania

Il Magico Natale a Bagno di Romagna prosegue fino all’Epifania con un ricco calendario di iniziative, eventi e appuntamenti. Dopo le festività, il programma offre momenti di condivisione e tradizione, contribuendo a vivere il periodo natalizio in modo autentico e coinvolgente. Un’occasione per residenti e visitatori di scoprire le tradizioni locali e trascorrere un Natale sereno e speciale.

Giro di boa, con l'arrivo del nuovo anno, per il ricco programma di iniziative, eventi, appuntamenti, in calendario per il 'Magico Natale 2025' a Bagno di Romagna. Anche durante la giornata di oggi, venerdì 2 gennaio, il suggestivo Trenino di Natale, che 'sbufferà' lungo la provinciale che si snoda nel tratto Bagno (stazione in Piazza Ricasoli ) - San Piero (stazione in Piazza Allende), viaggerà più volte al giorno sino a martedì 6 gennaio, festività dell' Epifania, al costo di tre euro a persona. E sempre oggi venerdì, oltre a varie attività in piazza Ricasoli con le casette di Babbo Natale aperte a piccoli e grandi, il pomeriggio, alle 16, spazio all'animazione col Club delle calzette e Baby dance.

