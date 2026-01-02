Il grande cuore di Casa Cilla.

Casa Cilla (Odv) celebra 24 anni di attività dedicata al supporto della comunità. In occasione del Natale, l’associazione si apre alla cittadinanza per condividere il proprio lavoro, spesso poco conosciuto ma fondamentale. Un gesto di vicinanza e solidarietà che testimonia l’impegno quotidiano di Casa Cilla nel sostenere chi ha bisogno, offrendo un servizio discreto ma prezioso per la città.

Casa Cilla (Odv), compie 24 anni, in occasione del Natale si è aperta alla cittadinanza per far conoscere il proprio servizio umile, poco noto, ma raro e prezioso, unico in città. L’associazione di volontariato, Casa Cilla, responsabile, Riccardo Mammi, da 24 anni è l’alloggio di familiari di malati o di chi deve sostenere cure, provenienti dal reggiano e tutt’Italia e non può pagare una stanza d’albergo e non sa dove alloggiare. A Casa Cilla non si dice di no a nessuno, basta una piccola offerta: una liberalità. Casa Cilla è un appartamento aperto accanto all’arcispedale Santa Maria Nuova, in via IV Giornate di Napoli (civico 6), con 6 camere e 14 posti letto per appoggio, rifugio, respiro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

