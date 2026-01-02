Il giorno in cui Sadiq e Sucic si sono emozionati contro l’Atlético

Il 1° gennaio 2026, Sadiq Umar e Luka Sucic hanno vissuto un momento memorabile contro l’Atlético Madrid, segnando il primo gol con la maglia della Real Sociedad. Questo episodio ha rappresentato una tappa importante nelle loro carriere, lasciando un ricordo positivo nonostante le aspettative non completamente soddisfatte. La partita, giocata ad Anoeta, ha rafforzato il loro legame con il club e i tifosi, segnando un momento di emozione e speranza.

