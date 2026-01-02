Il giorno in cui Sadiq e Sucic si sono emozionati contro l’Atlético
Il 1° gennaio 2026, Sadiq Umar e Luka Sucic hanno vissuto un momento memorabile contro l’Atlético Madrid, segnando il primo gol con la maglia della Real Sociedad. Questo episodio ha rappresentato una tappa importante nelle loro carriere, lasciando un ricordo positivo nonostante le aspettative non completamente soddisfatte. La partita, giocata ad Anoeta, ha rafforzato il loro legame con il club e i tifosi, segnando un momento di emozione e speranza.
2026-01-01 22:07:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito della massima divisione iberica: IL L’arrivo dell’Atlético de Madrid a San Sebastián porterà probabilmente a Sadiq Umar e Luka Sucic il miglior ricordo di calciatori del Real La società, da allora entrambi hanno segnato il loro primo gol con la maglia del txuriurdin contro la squadra di Simeone ad Anoeta e poco dopo arriva, generandone qualcuno grandi speranze per i suoi acquisti che non sono state soddisfatte. Il nigeriano e il croato iniziano il 2026 tra il poter avere una nuova opportunità sotto la guida di Pellegrino Matarazzo o lasciare San Sebastián. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Leggi anche: Juventus Women, guarda chi si rivede?! Visita speciale dell’ex Bennison a Madrid nel giorno del match contro l’Atletico – VIDEO
Leggi anche: Le due settimane in cui il napoletano si è trasformato in psichiatra, dietologo e preparatore atletico
Sucic, calcio, natura e niente social: "Che emozione la Champions e la nazionale" - Dopo la prima presenza in Serie A, Petar Sucic ha rilasciato una lunga intervista a "On Board" su DAZN parlando del suo passato e del suo presente dentro e fuori dal campo. sportmediaset.mediaset.it
Il talento croato. Sucic, passo indietro. È già finito in panca - È stato il primo acquisto della campagna estiva, preso in inverno dalla Dinamo Zagabria per averlo già nella mini- ilgiorno.it
Inter, Sucic: "Emozionante giocare a San Siro, sto cercando di migliorare ogni giorno" - 0 sul Torino nella prima giornata di campionato: "Giocare a San Siro di fronte a questo pubblico è ... tuttomercatoweb.com
Buon Anno da Abruzzo Anziani! Con il cuore colmo di gratitudine, salutiamo l'anno trascorso e ci prepariamo ad accogliere il nuovo con rinnovata energia e speranza. Ogni giorno passato insieme agli ospiti delle nostre residenze è stato fatto di storie, - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.