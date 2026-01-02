“Il Giocattolo Sospeso” al Ruggi di Salerno rappresenta un'iniziativa di solidarietà che, attraverso un gesto semplice, permette ai donatori di regalare un sorriso ai bambini ricoverati. Questa iniziativa, nata per portare conforto e speranza, coinvolge la comunità nel sostegno ai piccoli pazienti dell’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, creando un legame di generosità e attenzione sociale.

Un gesto semplice ma carico di significato ha trasformato una giornata qualunque in un momento speciale per i piccoli pazienti dell’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. Grazie all’iniziativa “Il Giocattolo Sospeso”, promossa dall’Unione Italiana Forense – Sezione Distrettuale di Salerno, in collaborazione con i Lions Club e Leo Club Salerno Host, numerosi bambini ricoverati nei reparti pediatrici hanno ricevuto giochi e doni pensati per regalare sorrisi e leggerezza. L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di solidarietà e attenzione verso l’infanzia fragile, con l’obiettivo di rendere meno difficile il periodo della degenza ospedaliera, offrendo momenti di gioia e spensieratezza attraverso il gioco. 🔗 Leggi su Zon.it

