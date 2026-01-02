Il giallo di Novgorod | Droni ucraini su base militare non sulla dacia di Putin secondo il Wsj Ma Mosca…

Recenti rapporti indicano che i droni ucraini coinvolti in un attacco non avrebbero puntato la residenza di Putin, ma una base militare a Novgorod. Secondo fonti dell’intelligence statunitense e il Wall Street Journal, questa operazione non avrebbe avuto come obiettivo la dacia del presidente russo, sollevando quesiti sulla reale natura e obiettivi degli attacchi nella regione.

Secondo fonti dell’intelligence statunitense, la Cia ritiene che l’Ucraina non abbia preso di mira la residenza del presidente russo Vladimir Putin in un recente attacco con droni. Tale valutazione è stata comunicata al presidente Donald Trump dal direttore della Cia, John Ratcliffe, durante un briefing mercoledì scorso, come riportato da Cnn citando un funzionario americano. Le accuse russe, che parlano di un “attentato terroristico” con 91 droni a lungo raggio intercettati dalla difesa aerea, hanno scatenato una nuova ondata di tensioni in un momento delicato per i negoziati di pace. Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha descritto l’incidente come un attacco mirato alla residenza di Putin nella regione di Novgorod: Mosca ha reagito annunciando un inasprimento della sua posizione negoziale, pur confermando di non volersi ritirare dai colloqui con gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Il giallo di Novgorod: “Droni ucraini su base militare, non sulla dacia di Putin” (secondo il Wsj). Ma Mosca… Leggi anche: L’analista militare: “I droni sulla dacia di Putin? Bluff russo per minare la pace” Leggi anche: L’attacco con i droni alla dacia di Putin è una false flag? Le prove mancanti e i sospetti sui servizi ucraini Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Il giallo dei droni su Putin. Niente prove dell'attacco; Le notizie di lunedì 29 dicembre sul conflitto in Ucraina; Il giallo dei droni su Valdai: l’accusa russa che convince poco; L'attacco con i droni alla dacia di Putin è una false flag? Le prove mancanti e i sospetti sui servizi ucraini. UCRAINA, UN “GIALLO” - In un momento di estrema fragilità per gli equilibri internazionali, il processo di pace tra Russia e Ucraina è stato scosso da un nuovo, inquietante capitolo che mescola accuse di terrorismo, diploma ... 9colonne.it

