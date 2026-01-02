Il giallo di Emanuele Galeppini La Federgolf | È morto Ma la famiglia del 17enne | Non c' è ancora la conferma del dna
Il giallo riguardante Emanuele Galeppini, giovane golfista italiano di 17 anni, ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica. La Federgolf ha confermato la morte del ragazzo, mentre la famiglia sottolinea che ancora non ci sono conferme ufficiali tramite analisi del DNA. La notizia, diffusa già dal sito della Federazione il 1° gennaio, resta al centro di molte speculazioni e incertezza.
Già nella serata di giovedì 1° gennaio sul sito della Fig è apparso il post che ne annunciava la morte. Ma per la Farnesina risulta tra gli scomparsi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Emanuele Galeppini morto a Crans Montana, l’annuncio della Federgolf. Lo zio: “Aspettiamo l’esame del DNA”
Leggi anche: Emanuele Galeppini, l’addio della federgolf. Il cellulare trovato nel locale della strage a Crans-Montana. Lo zio: «Aspettiamo Dna»
La FIG piange la scomparsa di Emanuele Galeppini.
Il giallo del golfista Emanuele Galeppini. La Federgolf: «È morto». Ma la famiglia del golfista 17enne che si trovava a Crans Montana: «Non c'è ancora la conferma del dna» - Già nella serata di giovedì 1° gennaio sul sito della Fig è apparso il post che ne annunciava la morte. corriere.it
Crans Montana, la Federgolf piange la scomparsa di Emanuele Galeppini. Ma lo zio: "È tra i dispersi" - A darne notizia sul proprio sito è la Federazione Italiana Golf, che "piange la scomparsa di Emanuele Galeppini, giovane atleta che portava con sè passione e valori autentici. corrieredellosport.it
Crans Montana, tra le vittime c’è Emanuele Galeppini, giovane promessa del golf: il cordoglio della FIG - Alla lunga lista si aggiunge il nome del giovane golfista italiano Emanuele Galeppini. corrieredellosport.it
