Il giallo di Emanuele Galeppini La Federgolf | È morto Ma la famiglia del 17enne | Non c' è ancora la conferma del dna

Il giallo riguardante Emanuele Galeppini, giovane golfista italiano di 17 anni, ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica. La Federgolf ha confermato la morte del ragazzo, mentre la famiglia sottolinea che ancora non ci sono conferme ufficiali tramite analisi del DNA. La notizia, diffusa già dal sito della Federazione il 1° gennaio, resta al centro di molte speculazioni e incertezza.

Già nella serata di giovedì 1° gennaio sul sito della Fig è apparso il post che ne annunciava la morte. Ma per la Farnesina risulta tra gli scomparsi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

La FIG piange la scomparsa di Emanuele Galeppini.

