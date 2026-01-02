Il giallo di Emanuele Galeppini La Federgolf | È morto Ma la famiglia del 17enne | Non c' è ancora la conferma del dna

Il giallo riguardante Emanuele Galeppini, giovane golfista italiano di 17 anni, ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica. La Federgolf ha confermato la morte del ragazzo, mentre la famiglia sottolinea che ancora non ci sono conferme ufficiali tramite analisi del DNA. La notizia, diffusa già dal sito della Federazione il 1° gennaio, resta al centro di molte speculazioni e incertezza.

Crans Montana, la Federgolf piange la scomparsa di Emanuele Galeppini. Ma lo zio: "È tra i dispersi" - A darne notizia sul proprio sito è la Federazione Italiana Golf, che "piange la scomparsa di Emanuele Galeppini, giovane atleta che portava con sè passione e valori autentici. corrieredellosport.it

Crans Montana, tra le vittime c’è Emanuele Galeppini, giovane promessa del golf: il cordoglio della FIG - Alla lunga lista si aggiunge il nome del giovane golfista italiano Emanuele Galeppini. corrieredellosport.it

Il nuovo numero di "Diva e donna" è in edicola. Questa settimana: Michelle Hunziker, Feste in famiglia dopo l'addio a Tronchetti Provera. Natale da nonna single. Emanuele Filiberto, il giallo della crisi con Adriana. È davvero finita tra il principe e la compagna - facebook.com facebook

Un secondo (e un terzo) giallo per Pietro Maraschino. Paolo Zagari che domenica a Roma presenta il suo romanzo "Il cavalletto di Siviglia" anticipa il secondo capitolo della Trilogia sul giornalista detective romano . di Emanuele Giordana lettera22.it/un-secon x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.