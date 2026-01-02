Il fuoco sul soffitto il flashover | la trappola mortale nel locale di Crans Montana La temperatura è salita di centinaia di gradi Almeno 47 morti Tajani | 6 italiani dispersi 13 ricoverati | La diretta

Un incendio nel locale Le Constellation di Crans-Montana ha causato almeno 40 vittime e numerosi feriti durante una festa di Capodanno. Il fuoco si è propagato rapidamente, raggiungendo temperature elevate e creando una trappola mortale. Tra i dispersi ci sono anche sei italiani. L’incidente solleva preoccupazioni sulla sicurezza degli ambienti pubblici e sulla gestione delle emergenze in situazioni di incendio improvviso.

Le cause della strage di Crans-Montana: la fontanella, il soffitto basso e la scala stretta. «Quando hanno spaccato le finestre per scappare, l'incendio è aumentato di 10 volte» - Le autorità svizzere hanno parlato di «flashover», un fenomeno pericolosissimo, che vede il fuoco propagarsi all’improvviso e con violenza in ambienti chiusi, provocando una o più esplosioni ... msn.com

I nomi dei 6 ragazzi italiani dispersi a Crans-Montana. La disperazione delle famiglie: «Aiutateci a trovarli, forse sono fra i feriti non identificati» - Nella notte tra il 31 dicembre e l'1 gennaio un incendio ha distrutto il locale Le Costellation nella località sciistica svizzera di Crans- corriere.it

Il fuoco sul soffitto, il flashover: la trappola mortale nel locale di Crans Montana. «La temperatura è salita di centinaia di gradi». Almeno 40 morti. Tajani: 6 italiani dispersi, 13 ricoverati | Chi sono x.com

Strage a Crans Montana. Un 16enne che era all'interno del locale racconta come ha preso fuoco il soffitto. - facebook.com facebook

