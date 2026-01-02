Il fascino bonario dello chef ha colpito ancora

2 gen 2026

Durante la prova in esterna a Rivalta, a MasterChef 15, Dorella ha conquistato il pubblico con un gesto inatteso: una dichiarazione d’amore rivolta ad Antonino Cannavacciuolo. Un momento che ha unito passione e emozioni sul palcoscenico, dimostrando come anche in un contest culinario i sentimenti possano trovare spazio. Questa scena rimarrà impressa come esempio di sincerità e umanità nel mondo della cucina televisiva.

A MasterChef 15, non si sfidano solo i sapori, ma anche i sentimenti. Durante la prova in esterna a Rivalta (Parma), tra i 50 casari del Parmigiano Reggiano, l’aspirante chef Dorella ha rubato la scena con un’inattesa e romantica dichiarazione d’amore per Antonino Cannavacciuolo. Tra l’innovazione della Green Mystery Box con la chef Chiara Pavan e la tensione per le due nuove eliminazioni, il romanticismo ha regalato un momento di pura leggerezza alla Masterclass. Chi riuscirà a conquistare il cuore (e il palato) dei giudici? Immagini concesse da Sky. MasterChef Italia è tutti i giovedì alle 21. 🔗 Leggi su Iodonna.it

