Il duplice delitto di Metato. Mai trovati gli assassini.

Il duplice delitto di Metato rimane irrisolto, con gli assassini ancora a piede libero. Nonostante le indagini e gli anni passati, nessuna pista ha portato alla cattura dei responsabili. La vicenda, avvolta nel mistero, continua a suscitare attenzione e interrogativi. Con il passare del tempo, il caso si inserisce tra le pagine di una memoria collettiva che fatica a trovare risposte definitive.

Nello scorrere inesorabile del tempo, ogni tanto capita – in qualsiasi redazione – che una data faccia scoccare la scintilla della memoria. Se poi quella data è il primo giorno dell’anno, ancora di più. E’ quel che accadde da queste parti, perché il 1 gennaio 1991 – così come gli ultimi due giorni del dicembre 1990 – vennero ‘timbrate’ da una bruttissima storia di cronaca nera che ancora oggi viene etichettata come ‘L’arancia meccanica’ di Metato, il paesino collinare con meno di cento abitanti del comune di Camaiore. Trentacinque anni fa tutto cominciò alle 17,30 di domenica 30 dicembre, una giornata invernale da tregenda, acqua a catinelle e tanto freddo, quando venne scoperto da una nipote che nell’abitazione di Elena e Fernanda Moriconi, due pensionate di 77 e 79 anni, era entrato qualcuno che aveva martirizzato le due donne: Elena era morta per i colpi ricevuti in varie parti del corpo, distesa in una posizione innaturale sul letto; Fernanda, ferita ma incosciente e incapace – anche per una malattia in fase avanzata – di raccontare quel che era accaduto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

