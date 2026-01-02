Il duplice delitto di Metato Mai trovati gli assassini
Il duplice delitto di Metato rimane irrisolto, con gli assassini ancora a piede libero. Nonostante le indagini e gli anni passati, nessuna pista ha portato alla cattura dei responsabili. La vicenda, avvolta nel mistero, continua a suscitare attenzione e interrogativi. Con il passare del tempo, il caso si inserisce tra le pagine di una memoria collettiva che fatica a trovare risposte definitive.
Nello scorrere inesorabile del tempo, ogni tanto capita – in qualsiasi redazione – che una data faccia scoccare la scintilla della memoria. Se poi quella data è il primo giorno dell’anno, ancora di più. E’ quel che accadde da queste parti, perché il 1 gennaio 1991 – così come gli ultimi due giorni del dicembre 1990 – vennero ‘timbrate’ da una bruttissima storia di cronaca nera che ancora oggi viene etichettata come ‘L’arancia meccanica’ di Metato, il paesino collinare con meno di cento abitanti del comune di Camaiore. Trentacinque anni fa tutto cominciò alle 17,30 di domenica 30 dicembre, una giornata invernale da tregenda, acqua a catinelle e tanto freddo, quando venne scoperto da una nipote che nell’abitazione di Elena e Fernanda Moriconi, due pensionate di 77 e 79 anni, era entrato qualcuno che aveva martirizzato le due donne: Elena era morta per i colpi ricevuti in varie parti del corpo, distesa in una posizione innaturale sul letto; Fernanda, ferita ma incosciente e incapace – anche per una malattia in fase avanzata – di raccontare quel che era accaduto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Firenze, coniugi trovati morti in casa con ferite d'arma da taglio: si fa strada l'ipotesi del duplice delitto
Leggi anche: Duplice omicidio al Festival del sordo di Capaccio Paestum, condannati i due fratelli assassini
Il duplice delitto di Metato. Mai trovati gli assassini.
Il duplice delitto di Metato. Mai trovati gli assassini - Esattamente 35 anni fa la scoperta in casa di due anziane sorelle martirizzate. lanazione.it
Los Angeles, il video della villa del regista Rob Reiner dopo il duplice delitto - Il regista Rob Reiner, 78 anni, e sua moglie Michele Singer, 68, sono stati trovati morti nella loro villa a Los Angeles. blitzquotidiano.it
«Duplice delitto» nuova accusa per appartenente Scu - LECCE – I carabinieri del Ros di Lecce hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, firmata dal gip del tribunale di Lecce Simona Panzera su richiesta del sostituto procuratore ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Stati Uniti. Un delitto scuote il mondo del cinema e di Hollywood. Il regista Rob Reiner e la moglie trovati morti nella loro villa. Segni di coltellate, indagini in corso per duplice omicidio. - facebook.com facebook
Nick Reiner, il 32enne accusato dell'omicidio dei genitori Rob e Michele Reiner, è affetto da schizofrenia e, secondo fonti investigative, nelle settimane precedenti il delitto il trattamento farmacologico che seguiva lo avrebbe reso "instabile e pericoloso". Font x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.