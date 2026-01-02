Il drone spedito dal Papa sul Cremlino

Il drone inviato dal Papa sul Cremlino rappresenta un gesto simbolico che invita alla riflessione sulla pace. Leone XIV, pur richiamandosi a principi di buon senso e fondamenti teologici, sottolinea che la ricerca di un dialogo pacifico richiede impegno concreto e responsabilità condivisa. Un invito a considerare le implicazioni di azioni simboliche nel contesto di tensioni politiche e diplomatiche.

Cremlino, 'il muro di droni Ue è un'iniziativa triste' - La creazione di un "muro di droni" da parte dei Paesi Ue è un'iniziativa "triste", secondo il Cremlino. ansa.it

