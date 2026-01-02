Il drammatico pellegrinaggio di genitori amici e parenti a Le Régent di Crans-Montana

Le Régent di Crans-Montana è al centro di un grave incidente che ha coinvolto diversi giovani. La situazione è ancora in evoluzione, con aggiornamenti continui e molte persone ancora da trovare o identificare. Famiglie, amici e comunità attendono notizie in questa difficile circostanza, mentre le autorità lavorano per fare luce su quanto accaduto.

Le Régent di Crans-Montana e la strage di ragazzi: il bollettino cambia di ora in ora e non si hanno ancora notizie dei dispersi . Doveva essere una serata di festa per il nuovo anno e invece tutto si è trasformato in una terribile tragedia. Il bollettino cambia di ora in ora e non si hanno ancora notizie dei dispersi. In tanto si sta provvedendo ad allestire una piccola unità di crisi nel paese per rispondere alle domande dei connazionali, ma anche per assistere le famiglie. Così come ha spiegato Gian Lorenzo Cornado, ambasciatore italiano in Svizzera, che adesso si trova a Crans-Montana per seguire gli sviluppi della tragedia. 🔗 Leggi su 361magazine.com

