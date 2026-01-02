Il discorso di Mamdani | Sono stato eletto come socialista democratico e così governerò

Il discorso di Mamdani, nuovo sindaco di New York, ha segnato l’inizio del 2026 con un approccio diretto e chiaro. Eletto come socialista democratico, ha annunciato il suo impegno a governare secondo i principi della sua candidatura, rompendo alcune tradizioni politiche consolidate. Questo intervento rappresenta un momento importante per la città, riflettendo una volontà di cambiamento e di nuove strategie amministrative.

New York ha aperto il 2026 con un giuramento che rompe più di una consuetudine. Zohran Mamdani è entrato in carica il primo giorno dell'anno come nuovo sindaco della città. L'insediamento di Mamdani, «Il coraggio prevale sulla paura»; "Xi Jinping vuole…": Nikki Haley ironizza sul discorso di giuramento del sindaco di New York di Zohran Mamdani; New York, Zohran Mamdani ha prestato giuramento: il primo sindaco a usare il corano; New York, l'era Mamdani: giuramento "sotto terra" e sfida al trumpismo. Cosa ha detto Zohran Mamdani nel suo primo discorso da sindaco di New York - Nel primo discorso da sindaco di New York, Mamdani rivendica la sua identità socialista, promette un governo ambizioso e inclusivo e indica le priorità: costo della vita, servizi pubblici e diritti so

Zohran Mamdani, sindaco di New York e dell’America anti-Trump - NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il 2026 a New York è cominciato con un freddo tagliente ma con un calore umano impressionante. italpress.com

New York, al via l’era Mamdani: il giuramento a City Hall - Ieri il 34enne socialista ha prestato giuramento sugli iconici gradoni di City Hall, in qualità di 112° Sindaco della Grande Mela, davanti ... msn.com

#Usa: Zohran #Mamdani promette di governare "in modo espansivo e audace" nel discorso inaugurale come sindaco di #NewYork x.com

Nel suo primo discorso da sindaco, Mamdani si è impegnato a inaugurare una nuova era per New York, giurando di governare "in modo ampio e audace" per mantenere le promesse della campagna elettorale e migliorare la vita di milioni di newyorkesi "abba - facebook.com facebook

