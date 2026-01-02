Il direttore di Fobers Italia in visita al castello dei Conti Guidi

Il direttore di Forbes Italia, Alessandro Mauro Rossi, ha visitato il borgo di Poppi e il castello dei Conti Guidi, accompagnato dal sindaco Federico Lorenzoni. La visita ha offerto l’opportunità di conoscere più approfonditamente la storia e le caratteristiche di questo importante patrimonio locale. Un momento di confronto e valorizzazione del territorio, inserito nel contesto delle attività di promozione culturale e turistica della zona.

Il direttore di Forbes Italia, Alessandro Mauro Rossi, è stato ricevuto dal sindaco di Poppi Federico Lorenzoni il quale lo ha accompagnato in una visita speciale al borgo e al castello dei Conti Guidi.

