Dopo un lungo percorso di attesa durato un anno e mezzo, il cuore di Pietro torna a battere grazie a un intervento di successo. Per i genitori, l’abbraccio con il loro bambino rappresenta una vittoria importante. Pietro, ricoverato dal 21 agosto 2024 presso il reparto di Terapia intensiva del Bambin Gesù di Perugia, sta affrontando la fase di recupero con speranza e determinazione.

Perugia, 2 gennaio 2026 – I regali di Natale li ha visti dal vetro della Terapia intensiva del Bambin Gesù, dove è ricoverato dal 21 agosto del 2024. Ma il dono più grande è stato un cuore nuovo. Pietro, un bambino perugino di 8 anni, si è fatto un anno e mezzo di ospedale in attesa di un trapianto. E finalmente, il 20 dicembre, risolta una situazione clinica particolarmente complessa, i sanitari dopo 13 ore di sala operatoria, hanno compiuto il miracolo. “Per il momento – racconta il padre Carlo Alberto Cenci Goga – Pietro sta bene. Viviamo alla giornata, sperando ogni giorno in un miglioramento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il cuore nuovo di Pietro, un’attesa durata un anno e mezzo. Il babbo: “Abbracciarlo per noi è già una vittoria”

