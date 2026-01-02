Il cuore nuovo di Pietro un’attesa durata un anno e mezzo Il babbo | Abbracciarlo per noi è già una vittoria
Dopo un lungo percorso di attesa durato un anno e mezzo, il cuore di Pietro torna a battere grazie a un intervento di successo. Per i genitori, l’abbraccio con il loro bambino rappresenta una vittoria importante. Pietro, ricoverato dal 21 agosto 2024 presso il reparto di Terapia intensiva del Bambin Gesù di Perugia, sta affrontando la fase di recupero con speranza e determinazione.
Perugia, 2 gennaio 2026 – I regali di Natale li ha visti dal vetro della Terapia intensiva del Bambin Gesù, dove è ricoverato dal 21 agosto del 2024. Ma il dono più grande è stato un cuore nuovo. Pietro, un bambino perugino di 8 anni, si è fatto un anno e mezzo di ospedale in attesa di un trapianto. E finalmente, il 20 dicembre, risolta una situazione clinica particolarmente complessa, i sanitari dopo 13 ore di sala operatoria, hanno compiuto il miracolo. “Per il momento – racconta il padre Carlo Alberto Cenci Goga – Pietro sta bene. Viviamo alla giornata, sperando ogni giorno in un miglioramento. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: «È arrivato un cuore nuovo», la reazione di Pietro in ospedale dopo un anno di attesa – Il video
Leggi anche: "È arrivato il cuore": la gioia in ospedale del piccolo Pietro, aspettava da un anno e mezzo
Un cuore nuovo per il perugino Pietro di 8 anni: il regalo di Natale più bello arriva dall'ospedale Bambino Gesù - È perugino il piccolo Pietro, il bambino di 8 anni che, a Natale, ha ricevuto il regalo più importante: un cuore nuovo. corrieredellumbria.it
“È arrivato il cuore”, trapianto riuscito in un bambino di 8 anni. La nuova vita di Pietro - Il piccolo di Perugia è stato operato, dopo un anno e mezzo di attesa, all’ospedale pediatrico Bambino Gesù. msn.com
«È arrivato un cuore nuovo», la reazione di Pietro in ospedale dopo un anno di attesa – Il video - In via del tutto eccezionale, hanno potuto passare il Natale con i loro genitori nel reparto di terapia intensiva ... msn.com
È perugino il piccolo Pietro, il bambino di 8 anni che, a Natale, ha ricevuto il regalo più importante: un cuore nuovo. Era in attesa da un anno e mezzo e il 20 dicembre è stato sottoposto a trapianto all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, in tempo per trascorrer - facebook.com facebook
Al Bambino Gesù di Roma, il regalo più grande è arrivato per due piccoli "guerrieri" di 6 e 8 anni: un cuore nuovo per ciascuno x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.