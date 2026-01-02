Il Cremlino denuncia un raid ucraino 24 morti in un albergo di Kherson

Il Cremlino ha dichiarato che un raid ucraino ha causato 24 vittime in un albergo di Kherson. Nel frattempo, Donald Trump ha espresso dubbi sull’attacco alla residenza di Vladimir Putin, che Mosca afferma di poter comprovare con prove. La situazione rimane tesa e al centro di molteplici interrogativi internazionali, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali da entrambe le parti.

Donald Trump mette in dubbio l’attacco alla residenza di Vladimir Putin. Mosca: gli mandiamo le prove. Il discorso di fine anno del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e i massicci bombardamenti nella notte di Capodanno sembrano confermare che la svolta sulle trattative non sia dietro l’angolo. Parlando per venti minuti alla nazione, il leader di Kiev è tornato a ribadire che il piano di pace per l’Ucraina è «pronto al 90%», ma ha anche ammesso che la sorte della fine della guerra è legata proprio a quel 10% rimasto irrisolto. «Quel 10% contiene di fatto tutto: determinerà il destino della pace, il destino dell’Ucraina e dell’Europa, il modo in cui vivranno le persone» ha dichiarato. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Il Cremlino denuncia un raid ucraino. «24 morti in un albergo di Kherson» Leggi anche: I media russi: «Drone ucraino su hotel nel Kherson, 24 morti». Zelensky: «Accordo pronto al 90% ma il 10% è cruciale» Leggi anche: I media russi: «Drone ucraino su un hotel nel Kherson, almeno 24 morti». Zelensky: «Accordo al 90%, ma il 10% è cruciale» La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Capodanno di raid in Ucraina, Mosca denuncia una strage a Kherson; Ucraina, Kiev: nessuna prova di attacco alla residenza di Putin; Mosca denuncia: “Attentato contro casa Putin”. Trump si dice “molto arrabbiato”; Russia: «Daremo a Usa prove dell’attacco a residenza Putin». Attacco di Kiev: almeno 24 vittime nel Kherson. Capodanno di raid in Ucraina, Mosca denuncia una strage a Kherson - Il 2026 dell'Ucraina è iniziato sotto le bombe, in un'inesorabile continuità con l'anno appena concluso. ansa.it

'Nessuna prova del raid sulla dacia', il 6 vertice europeo a Parigi - Von der Leyen: 'L'adesione all'Ue è un vantaggio per Kiev e per l'Europa' (ANSA) ... ansa.it

Ucraina, Mosca: «Raid di droni contro residenza di Putin». Kiev: «Bugie» - Secondo il presidente ucraino Zelensky, il documento attualmente in preparazione, composto da 20 punti, è pronto al 90% circa. ilsole24ore.com

Notte di Capodanno segnata da nuovi attacchi e accuse reciproche: la Russia denuncia una strage di civili e diffonde un video dei droni sulla residenza di Putin mentre l’Ucraina nega, sostenuta da Ue e Usa - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.