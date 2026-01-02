il corpo in un lussuoso albergo di san francisco in corso le indagini

Il corpo di Victoria Jones, 34 anni, è stato trovato nelle prime ore del 1° gennaio 2026 in un hotel di San Francisco. Figlia dell’attore premio Oscar Tommy Lee Jones, le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze della morte. La notizia ha suscitato grande attenzione, mentre si attendono ulteriori sviluppi sulle cause di questa tragica scomparsa.

V ictoria Jones, figlia 34enne dell’attore premio Oscar Tommy Lee Jones, è stata trovata morta. Il corpo è stato rinvenuto nelle prime ore del 1° gennaio 2026 in un hotel di San Francisco, in California. Secondo quanto riportato da TMZ, il corpo di Victoria era all’interno del Fairmont San Francisco, celebre e lussuoso albergo situato nel quartiere di Nob Hill. I vigili del fuoco erano intervenuti alle 2:52 locali dopo aver ricevuto una telefonata che segnalava la presenza di un cadavere. Cinema, il regista Rob Reiner e la moglie trovati morti accoltellati X Leggi anche › Tutte bellissime, tutte uguali: Hollywood e l’era della “Copy & Paste Face” › Cindy Crawford e i problemi di salute mentale del figlio: “Non sei solo”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

