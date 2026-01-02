Il cordoglio del sindaco Masci per la scomparsa dell' armatore Lucio Di Giovanni | Un momento di profondo dolore

Il sindaco Carlo Masci ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa dell’armatore Lucio Di Giovanni, avvenuta improvvisamente a 63 anni. Nel suo messaggio, il sindaco ha sottolineato il forte dolore condiviso non solo dalla comunità di Pescara, ma anche dagli altri armatori e dalla marineria, evidenziando il carattere di una perdita improvvisa e significativa.

"È un momento di profondo dolore, per gli armatori e per la marineria, non solamente di Pescara". Così il sindaco Carlo Masci nella nota di cordoglio per la morte dell'armatore Lucio Di Giovanni, scomparso per un malore improvviso a 63 anni che, in pochi anni, aveva perso due figli e la moglie.

