Il concerto 'Viennese' al Comunale di Modena, diretto dal maestro Yoshida, celebra la storica connessione tra la nostra città e Vienna. Dal 1841, anno di inaugurazione del teatro comunale, Modena ha condiviso un legame culturale con la tradizione musicale viennese, simbolo di eleganza e festa. Un evento che richiama le atmosfere dei celebri valzer degli Strauss, portando in scena un patrimonio musicale che unisce passato e presente.

Che Modena e Vienna siano state legate a doppio filo, ce lo dice la storia. Proprio un duca d’Austria - Este, Francesco IV, fece costruire il nuovo teatro della nostra città inaugurato nel 1841: negli stessi anni a Vienna fioriva la dinastia degli Strauss che hanno fatto ballare mezzo mondo sulle note di quei valzer e di quelle polke che oggi per tutti noi – complice il concerto dei Wiener in mondovisione – sono il simbolo del Capodanno. Che Modena e Vienna abbiano ancora qualcosa in comune, ce lo ha detto anche l’esuberante Concerto di Capodanno che si è tenuto ieri al ‘Pavarotti Freni’. Protagonista la Filarmonica del Comunale, diretta dal maestro Hirofumi Yoshida, che per il quarto anno consecutivo ha rinnovato la magia di un evento classico con un tocco ‘pop’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il concerto ’viennese’ al Comunale. Trionfo firmato dal maestro Yoshida

