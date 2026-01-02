Il colpo dei servizi segreti ucraini | inscenano la morte del comandante Denis Kapustin e incassano la taglia di 500.000 dollari dei russi

L'intelligence militare ucraina ha svelato un'operazione di controspionaggio che ha portato all'inscenamento della morte del comandante russo Denis Kapustin, coinvolto nel conflitto. La messa in scena ha permesso di incassare una taglia di 500.000 dollari dai russi, dimostrando una strategia sofisticata di intelligence e manipolazione nel contesto della guerra in Ucraina.

In una delle operazioni di controspionaggio più sofisticate dall'inizio dellla guerra, l'intelligence militare ucraina (Gur) ha rivelato che la morte di Denis Kapustin, cittadino russo che combatte per l'Ucraina e comandante del Corpo dei volontari russi (Rdk), era una messa in scena orchestrata.

