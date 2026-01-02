Il Codacons protesta per i rincari in autostrada
Il Codacons ha espresso preoccupazione per i recenti aumenti delle tariffe autostradali, entrati in vigore dal 1° gennaio 2026. Questi rincari si aggiungono agli aumenti già sostenuti durante le festività natalizie, influendo sui costi quotidiani dei consumatori. La situazione evidenzia la necessità di monitorare l’andamento delle tariffe e valutare eventuali interventi a tutela delle famiglie.
Il 2026 si è aperto con una serie di aumenti che colpiscono direttamente le tasche dei consumatori. Dopo la lunga sequenza di spese legate a Natale, Santo Stefano e Capodanno, il nuovo anno è iniziato con una raffica di rincari su beni e servizi essenziali, entrati in vigore già dal 1 gennaio.
