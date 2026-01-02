Il Codacons protesta per i rincari in autostrada

Il Codacons ha espresso preoccupazione per i recenti aumenti delle tariffe autostradali, entrati in vigore dal 1° gennaio 2026. Questi rincari si aggiungono agli aumenti già sostenuti durante le festività natalizie, influendo sui costi quotidiani dei consumatori. La situazione evidenzia la necessità di monitorare l’andamento delle tariffe e valutare eventuali interventi a tutela delle famiglie.

Il 2026 si è aperto con una serie di aumenti che colpiscono direttamente le tasche dei consumatori. Dopo la lunga sequenza di spese legate a Natale, Santo Stefano e Capodanno, il nuovo anno è iniziato con una raffica di rincari su beni e servizi essenziali, entrati in vigore già dal 1 gennaio. A. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche: Codacons: il 2026 si apre con i rincari

Leggi anche: Prezzi dei distributori, allarme Codacons: rincari anche in Toscana

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Gasolio, pedaggi autostradali e polizze Rc Auto, ecco i rincari che attendono gli automobilisti nel 2026.

Autostrade, accise su gasolio e sigarette: i nuovi rincari costano quasi un miliardo - La voce più pesante riguarda il gasolio, con 552 milioni di maggiori entrate attese per lo Stato, seguita dai rinc ... milanofinanza.it

Gasolio, pedaggi e Rc auto: il 2026 si apre con nuovi rincari per gli automobilisti - A fare il punto è il Codacons, che ha riunito le principali voci di spesa destinate a crescere nel corso dell’anno per i quasi 17 milioni ... laquilablog.it