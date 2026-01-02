il cocco della sinistra dem mamdani giura da sindaco usando il corano

Durante la cerimonia di insediamento a New York, Mamdani, candidato della sinistra democratica, ha prestato giuramento utilizzando il Corano al posto della Bibbia. Questa scelta rappresenta un episodio inedito nella storia delle cerimonie di insediamento nella città, suscitando attenzione e riflessione sui simboli e le tradizioni religiose in ambito pubblico.

Durante la cerimonia di insediamento, il neo primo cittadino di New York sostituisce il testo sacro dell’islam alla Bibbia: non era mai successo. Rudy Giuliani, alla testa della città l’11 settembre: «Distruggerà la nostra civiltà». Ieri, il sindaco entrante di New York, il democratico Zohran Mamdani, ha prestato giuramento sul Corano. Non era mai accaduto che un primo cittadino della Grande Mela giurasse sul testo sacro dell’islam. D’altronde, Mamdani è il primo sindaco di fede musulmana della storia newyorchese. «La maggior parte dei predecessori di Mamdani hanno prestato giuramento su una Bibbia, sebbene il giuramento di rispettare le leggi federali, statali e cittadine non richieda l’uso di alcun testo religioso», ha riferito l’Associated Press. 🔗 Leggi su Laverita.info

