Il City prende il punto dopo il pareggio del Sunderland

Il Manchester City ottiene un pareggio a reti bianche contro il Sunderland, confermando la sua difficoltà nel capitalizzare le occasioni nel secondo tempo. L’allenatore Pep Guardiola ha espresso delusione per l’opportunità persa, sottolineando le sfide della squadra nel conclusione delle azioni offensive. Il risultato mantiene entrambe le squadre in posizione di equilibrio in classifica, evidenziando le aree di miglioramento per il City nella fase offensiva.

2026-01-02 00:43:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: L’allenatore del Manchester City Pep Guardiola si è rammaricato dell’incapacità della sua squadra di sfruttare le occasioni nel secondo tempo poiché sono stati costretti a pareggiare 0-0 in casa del Sunderland. Il pareggio significa che l’Arsenal è a quattro punti di vantaggio a metà della stagione di Premier League, ma Guardiola è soddisfatto della prestazione della sua squadra contro i Black Cats, che rimangono imbattuti in casa. Rodri è tornato dall’infortunio nell’intervallo per migliorare il centrocampo del City, mentre il capitano avversario Granit Xhaka è stato ancora una volta eccellente per tutta la partita. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Leggi anche: “Volevo di più”, dice Moyes dopo il pareggio dell’Everton a Sunderland

Leggi anche: Manchester City Liverpool, Guardiola festeggia le mille panchine con un successo! Polemiche per il pareggio annullato a Van Dijk, City a -4 dalla vetta

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Rimac Nevera R Founder's Edition: quando mostri il dito medio a un fisico e vai a prendere un caffè con Mate Rimac.

RECENSIONE DELLA 15ª GIORNATA DELLA PARTITA DI Premier League: L'ARSENAL PERDE A VILLA PARK #arse...

Un anno si chiude, un altro prende forma. Grazie a chi ha condiviso questo percorso con Torino City Lab, #ToMove e CTE NEXT. Il 2026 è davanti a noi: nuove sfide, nuove sperimentazioni, lo stesso spirito di concretezza e la stessa capacità di “far accadere” l - facebook.com facebook