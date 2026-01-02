Il circo senza tendone di Mr Medrano Magia moto ballerine e giocolieri | Show con le migliori attrazioni

Da lanazione.it 2 gen 2026

Il circo senza tendone di Mr. Medrano presenta uno spettacolo itinerante con attrazioni di grande livello, tra magia, moto, danza e giocoleria. Fondato nel 1898 da Geronimo, clown spagnolo noto come Bum Bum, il Circo Medrano è un'istituzione che unisce tradizione e innovazione, offrendo un’esperienza ricca di emozioni e spettacoli di alta qualità in un contesto sobrio e raffinato.

C’era una volta un clown spagnolo, Geronimo, nome d’arte bum bum, che nel 1898 rilevò il Circo stabile Fernando di Parigi, ribattezzandolo con il suo cognome: Medrano. Poi, nel 1963 un incendio lo distrusse. Ma nel 1972 Leonida Casartelli, già di famiglia circense da metà ‘800, sposato con Wally Togni (altro cognome circense per eccellenza) comprò il marchio e lo fece rivivere a giro per il globo. Ora, alla settima generazione, alla guida c’è Brian Casartelli. E come da tradizione, con l’aria del Natale, il 20 dicembre la carovana è arrivata a Firenze. Il tempo di allestire il Mandela Forum e lo spettacolo si è acceso proprio il giorno di Natale: rimarrà fino a Befana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

