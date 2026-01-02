Il Chelsea potrebbe cercare di ingaggiare Emanuel Emegha a gennaio

Il Chelsea potrebbe valutare l'acquisto di Emanuel Emegha durante la sessione di gennaio. La squadra sta riorganizzando il proprio organico dopo l’addio di Enzo Maresca, mentre si susseguono le voci su possibili nuovi arrivi come Liam Rosenior. Questi movimenti fanno parte di una strategia di rafforzamento volta a migliorare le performance della squadra nel corso della seconda parte della stagione.

Sito inglese: Bandierina d’angolo del Chelsea FC e striscione con le “ultime notizie” (foto di Dan IstiteneGetty Images) Il Chelsea si è separato da Enzo Maresca e viene accostato a un trasferimento per Liam Rosenior. Ha fatto un lavoro impressionante allo Strasburgo e sarà interessante vedere se il Chelsea deciderà di assumerlo come nuovo allenatore. Lo Strasburgo è di proprietà della BlueCo, la stessa società che possiede il Chelsea, e quindi ottenere la linea di accordo sarà abbastanza facile per il club di Premier League. Il Chelsea potrebbe ingaggiare Emanuel Emegha adesso. Nel frattempo, il rapporto di TEAMtalk afferma che potrebbero riunire Rosenior ed Emanuel Emegha allo Stamford Bridge questo mese. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

