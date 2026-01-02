Il caso Signorini e la caccia social al presunto colpevole

Il caso Signorini sta attirando l’attenzione dei media e dei social, con un’attenzione crescente sul presunto protagonista. In un contesto di attenzione pubblica e voci diffuse, si evidenzia ancora una volta come i commenti e le speculazioni online possano alimentare il gossip, spesso senza basi certe. Una dinamica che riflette le modalità di diffusione delle notizie e delle opinioni nel mondo digitale odierno.

"Nulla di nuovo sotto il sole". Si potrebbe ripetere semplicemente il passo biblico per commentare il caso di Alfonso Signorini che riempie in questi giorni le pagine della cronaca più o meno gossippara. Il meccanismo all'opera è infatti sempre lo stesso e funziona da anni, anzi forse da secoli se solo facciamo correre il nostro pensiero fino alle tricoteuse che assistevano alle esecuzioni capitali durante il Terrore mentre continuavano tranquillamente a lavorare a maglia. Funziona oggi suppergiù così: getti in pasto al pubblico un presunto caso di corruzione, in questo caso a sfondo sessuale, parte un'inchiesta giudiziaria, il presunto "colpevole" diventa colpevole di fatto e viene come tale trattato dai leoni da tastiera e dai mezzi di comunicazione di massa.

