Il tradizionale spettacolo di Capodanno spesso riflette più le scelte discutibili di alcuni dirigenti televisivi che la realtà del nostro Paese. Tra programmi che escludono e rappresentazioni che umiliano il Meridione, si rischia di perdere di vista l’importanza di un’immagine autentica e rispettosa della nostra cultura. È un momento per riflettere su come la televisione possa essere uno strumento di valorizzazione piuttosto che di stereotipi e marginalizzazione.

Che la Rai non sia lo specchio della società italiana, che il programma senile e squallido di Capodanno non rappresenti gli ultimi giorni della nazione ma soltanto un errore di alcuni sfortunati dirigenti televisivi, che non sia un’offesa alla Calabria e forse al Meridione tutto, ulteriormente umiliato dal Capodanno di Mediaset a Bari (domandarsi perché le città del Nord non smaniano per aggiudicarsi simili trasmissioni). Che la mesta processione di vecchie glorie, il repertorio trapassato di Sal Da Vinci e l’indescrivibile esibizione di Cristiano Malgioglio non abbiano alcun rapporto con la chiesa bruciata ad Amsterdam e il giuramento sul Corano del sindaco di New York, vale a dire che non siano il pannello di un polittico sulla caduta dell’Occidente ridotto a ospizio osceno, la sezione di un grande affresco raffigurante l’Euroamerica implosa e invasa, non donna di province ma bordello. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il Capodanno che non vorremmo vedere

