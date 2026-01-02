Il capitano ha mangiato bruchi prima della partita decisiva | assurda polemica in Coppa d’Africa

Una polemica ha coinvolto lo spogliatoio dello Zambia durante la Coppa d’Africa, con l’ex calciatore Mulenga che accusa Sakala di aver consumato bruchi prima della partita contro il Marocco. Il capitano ha risposto parlando di vecchi rancori e richieste di denaro, alimentando tensioni e discussioni tra i membri della squadra. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, sollevando interrogativi sulla gestione e l’ambiente interno della nazionale zambiana.

