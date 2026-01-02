Il cantante dei Pitura Freska collaboratore scolastico in una scuola di Venezia Gli insegnanti? Li vedo stufi ogni anno lavorano di più rischiando di essere pagati di meno

Il cantante dei “Pitura Freska”, che lavora come collaboratore scolastico a Venezia, osserva con attenzione il mondo della scuola. Secondo lui, gli insegnanti mostrano segni di stanchezza, lavorando sempre di più e rischiando di ricevere meno. In questo video, si presenta in dialetto veneziano e si rivolge a chi sta per entrare nella scuola, condividendo il suo punto di vista sulla realtà educativa locale.

So el bideo ”, dice lui in dialetto veneziano annunciandosi a chi si appresta a entrare nella sua scuola proprio per intervistare lui. Sono il bidello, dice lui, che poi un collaboratore scolastico qualunque non è: lui è Gaetano Scardicchio, la scuola dove lavora ininterrottamente dal 1992 come collaboratore scolastico è il Liceo artistico “Guggenheim” di Venezia eil nome d’arte con il quale milioni di persone lo conoscono è Sir Oliver Skardy. Sì, proprio lui, il musicista dei Pitura Freska, il gruppo di cui Sir Oliver è stato uno dei fondatori, il cantante e colui che dopo che la band si è sciolta ha continuato ad alimentare la propria passione per il reggae. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

