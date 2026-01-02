il calendario delle elezioni del 2026 dagli usa alla russia

Il 2026 si preannuncia come un anno importante per le elezioni in diversi Paesi. In America Latina si svolgeranno consultazioni significative, mentre in Europa si preparano importanti passaggi politici. Negli Stati Uniti, a metà mandato, si terranno le elezioni di midterm, che potrebbero influenzare l’assetto politico del prossimo futuro. Un calendario elettorale ricco di eventi che richiede attenzione e analisi.

Il 2026 sarà un anno di elezioni chiave, con grandi tornate in America Latina e passaggi delicati in Europa, così come negli Stati Uniti dopo si terrà il voto di midterm. Ecco il calendario con i principali appuntamento elettorali dell’anno. Uganda. In Uganda le elezioni si terranno il 15 gennaio. Il presidente Yoweri Museveni, che nella tornata precedente con il suo National Resistance Movement ha mantenuto una solida maggioranza parlamentare, si prepara a ottenere il settimo mandato consecutivo. L’opposizione più dinamica è rappresentata dalla National Unity Platform guidata dal musicista Bobi Wine (vero nome Robert Kyagulanyi). 🔗 Leggi su Lettera43.it

