Il brindisi le candele le fiamme | strage di ragazzi a Crans-Montana
Un tragico incendio a Crans-Montana, in Svizzera, ha causato la morte di oltre 40 giovani e il ferimento di più di 100 persone durante i festeggiamenti di Capodanno al bar Le Constellation. L’incidente ha sconvolto la comunità locale e sollevato questioni sulla sicurezza degli eventi pubblici. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause e sulle circostanze di questa grave tragedia.
(Adnkronos) – Più di 40 morti, oltre 100 feriti. E' strage di ragazzi a Crans-Montana, in Svizzera, dove la festa di Capodanno si è trasformata in un inferno di fuoco nel devastante incendio all'interno del bar Le Constellation. Mentre le autorità hanno escluso il dolo e si indaga sul rispetto delle norme di sicurezza
