Il bilancio della strage di Capodanno a Crans-Montana è destinato a peggiorare
Il bilancio della tragedia di Capodanno a Crans-Montana sembra destinato a peggiorare. La procura del Canton Vallese, rappresentata dalla procuratrice Béatrice Pilloud, ha sottolineato le difficoltà nel chiarire quanto accaduto nel locale Le Constellation e nel garantire cure adeguate ai ricoverati. Le indagini proseguono con urgenza, ma si preannunciano tempi lunghi, mentre la comunità affronta il dolore di questa grave perdita.
Giovedì 1 gennaio a tarda sera, la procuratrice generale del Canton Vallese, Béatrice Pilloud, in un frase ha sintetizzato in un frase le angosce di chi sta cercando di far chiarezza su quanto successo la notte di Capodanno nel locale Le Constellation di Crans-Montana e, soprattutto, di chi negli ospedali sta provando a salvare chi è ricoverato: "Stiamo cercando di fare il più in fretta possibile, eppure ci vorrà pazienza. Ci potrebbero volere giorni solo per capire chi sono i feriti". Secondo gli inquirenti a Le Constellation sono morte 40 persone e 115 sono i feriti. Ma è un bilancio ottimista, ha detto uno dei medici dell'ospedale di Losanna alla SSR Suisse Romande (la tv svizzera in lingua francese), "probabilmente è destinato ad aumentare". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
