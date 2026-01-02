Il barone Von Werra | l' asso della fuga

Il barone Von Werra, noto per le sue capacità di fuga, si distingue come un pilota esperto e deciso. In situazioni di emergenza, la sua abilità nel manovrare il velivolo e la prontezza di riflessi gli consentono di affrontare con efficacia i pericoli in volo. La sua figura rappresenta l’arte della fuga e la padronanza del volo, caratteristiche fondamentali nel contesto aeronautico militare.

Un caccia avversario dritto sulla coda e il collo che si torce fino al limite per scrutare la sua posizione, stretta nelle mani protette da guanti scuri, la cloche che può imporre al suo aeroplano le manovre evasive. Il barone Franz von Werra sfugge alle raffiche - una, due, tre volte - poi entra di nuovo nella croce di collimazione dell'avversario, e i proiettili questa volta lo raggiungono. Una sottile scia di fumo denso conferma il danno arrecato. Il caccia tedesco è stato abbattuto. Ma nell'abitacolo il pilota è ancora ai comandi. Farà di tutto per portare giù il suo caccia, un Bf-109 "Emil", con il piccolo scudo del "gironnato d'argento e di sable" della squadriglia Udet dipinto sotto la carlinga.

