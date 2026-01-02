Il 31 dicembre eseguiti 3 trapianti al Cardarelli due di midollo ed uno di fegato | un segno di speranza per il 2026

Il 31 dicembre, presso l'ospedale Cardarelli, sono stati eseguiti tre trapianti: due di midollo e uno di fegato, segnando un importante passo verso il futuro. Nel corso del 2025, l’istituto ha realizzato complessivamente 81 trapianti di fegato e 76 di midollo, offrendo nuove speranze a pazienti e famiglie. Questi interventi testimoniano l’impegno della struttura nel progresso della medicina e nel miglioramento delle cure.

Tempo di lettura: 3 minuti Sono stati 81 i trapianti di fegato effettuati al Cardarelli nel 2025, mentre sono stati 76 i trapianti di midollo. Si tratta di numeri record permessi anche dall'incremento delle donazioni di organi in Campania. L'attività dei trapianti è proseguita fino all'ultimo giorno del 2025, quando i reparti hanno lavorato a pieno ritmo per garantire un trapianto di fegato e due trapianti di midollo, un importante segno di speranza per tanti pazienti. Dice il direttore generale Antonio d'Amore: "Il Cardarelli non si ferma mai. Anche nei giorni di festa le attività proseguono a pieno ritmo e questi trapianti effettuati l'ultimo giorno dell'anno lo testimoniano.

