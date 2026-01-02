Il 2026 tra attesi ritorni e inediti d’autore

Il 2026 si presenta come un anno ricco di pubblicazioni attese, con autori di rilievo come Stefania Auci, Niccolò Ammaniti, Stephen King, Yasmina Reza e Salman Rushdie. Tra ritorni e nuove opere, il panorama letterario offrirà una varietà di generi, dal thriller al romanzo psicologico, contribuendo a un calendario di uscite che promette interessanti spunti di riflessione e intrattenimento.

S tefania Auci, Niccolò Ammaniti, Stephen King, Yasmina Reza e Salman Rushdie. La lista dei nomi più attesi in libreria nel 2026 è davvero ricca per un anno letterario che si annuncia pieno di novità, spaziando dal thriller al noir, dalle saghe familiari al romanzo introspettivo. Gioca d’anticipo la casa editrice Bompiani con La sonnambula (5 gennaio), il romanzo di Bianca Pitzorno che narra la storia di Ofelia Rossi, una donna che fugge da un matrimonio pericoloso e si reinventa veggente in una città sarda di fine Ottocento. Attesissima, il 13 gennaio torna la scrittrice siciliana Stefania Auci con L’alba dei leoni (Nord), raccontando la storia della famiglia Florio a partire dal 1772, chiudendo la sua trilogia bestseller internazionale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

