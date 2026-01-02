Il 2026 si conferma l’anno degli anniversari per i videogiochi

Il 2026 si presenta come un anno significativo per il mondo dei videogiochi, con numerosi anniversari di franchise storici e hardware che hanno influenzato l’evoluzione dell’industria. Questo evento rappresenta un’occasione per riflettere sulla crescita e i cambiamenti del settore, riconoscendo l’importanza di queste tappe nel panorama videoludico. Un momento di attenzione per appassionati e professionisti, che celebrano la storia e il progresso del gaming.

Il 2026 si profila come un anno di particolare rilievo per l’industria videoludica, caratterizzato da una concentrazione di anniversari storici che coinvolgono sia franchise iconici sia hardware che hanno segnato intere generazioni di giocatori. Il blocco più consistente riguarda le serie nate nel 1986, che nel 2026 celebreranno 40 anni di storia. Tra queste figurano The Legend of Zelda, Metroid, Dragon Quest, Kid Icarus e Castlevania, tutte IP che hanno avuto un impatto strutturale sul game design e sull’identità del mercato console, in particolare in Giappone. Accanto a queste, il 2026 segnerà i 35 anni di Sonic the Hedgehog, mentre raggiungeranno quota 30 anni numerosi franchise nati nel 1996. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

