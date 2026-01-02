Il 2026 si apre nel segno di San Calogero | ecco il calendario della devozione

Il 2026 inizia con il calendario dedicato a San Calogero, una figura centrale nella devozione locale. Nei primi giorni di gennaio, è possibile ritirare gratuitamente il nuovo calendario 2026, promosso dall’associazione Portatori di San Calogero. Un’opportunità per conoscere e ricordare le date delle celebrazioni e delle tradizioni legate a questa figura religiosa, che rappresenta un importante momento di identità e fede per la comunità.

Il nuovo anno si apre nel segno della devozione più radicata della città. In questi primi giorni di gennaio è possibile ritirare il nuovo calendario 2026 di San Calogero, realizzato e distribuito gratuitamente dall’associazione Portatori di San Calogero. L’iniziativa, portata avanti dal direttivo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Leggi anche: Il 2026 nel segno della spiritualità. Si è appena chiuso il Giubileo e si apre il Centenario francescano Leggi anche: Oroscopo 2026 di Branko: ecco le previsioni segno per segno per il nuovo anno 2026 Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Il 2026 nel segno della spiritualità. Si è appena chiuso il Giubileo e si apre il Centenario francescano; La cartolina che apre il 2026: Capodanno di luce sul Monte Moro; Doppio fiocco per Oristano. Il 2026 si apre con due nuovi bimbi al San Martino!; Il più bel sorriso del nuovo anno ha il volto di Claudio: è il primo nato del 2026 a Foggia. Nel segno di San Pêval. A Massa Lombarda un ricco calendario di eventi per il patrono - Domenica 25 la messa solenne celebrata dal vescovo Mosciatti, momento clou di una festa che coinvolge tutta la comunità tra mercatini, mostre, eventi e buon cibo ... ilnuovodiario.com

Il 2026 nel segno della spiritualità. Si è appena chiuso il Giubileo e si apre il Centenario francescano - Dal 22 febbraio la straordinaria ostensione delle spoglie mortali del Poverello. msn.com

Matteo di San Marco in Lamis il primo nato del 2026 a Casa Sollievo della Sofferenza - San Giovanni Rotondo, sotto la protezione di San Pio nasce Matteo: è il primo nato del 2026 a Casa Sollievo della Sofferenza SAN GIOVANNI ROTONDO – Un nuovo anno che si apre nel segno della vita e del ... statoquotidiano.it

Il 2026 di Nuoro si apre nel segno della vitalità urbana e dello shopping di qualità. Sabato 3 gennaio, in contemporanea con l’avvio ufficiale dei saldi invernali, il centro storico si trasformerà in un palcoscenico a cielo - Non fermarti al titolo - clicca e leggi la noti - facebook.com facebook

Il 2026 a #Viareggio si apre nel segno della grande musica con il Concerto di Capodanno dell’ #OrchestradelFestivalPuccini, in programma giovedì 1 gennaio alle 12 all’Auditorium Caruso del Gran Teatro Giacomo Puccini di Torre del Lago... x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.