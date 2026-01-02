Il 2026 si apre all’insegna dei rincari | brutte notizie per milioni di italiani
Il 2026 inizia con segnali di aumenti dei costi in vari settori, influenzando la vita quotidiana di molte famiglie italiane. Le nuove misure previste dalla legge di bilancio contribuiscono a questi rincari, che riguardano diversi aspetti, dalla spesa quotidiana ai costi energetici. È importante comprendere come questi cambiamenti possano incidere sulle finanze personali e sulle scelte future.
– Con l’arrivo del nuovo anno scatta una raffica di aumenti che tocca diversi aspetti della vita quotidiana, in parte legati anche alle misure contenute nella legge di bilancio. Non mancano però alcune buone notizie: le multe stradali resteranno ferme, grazie alla sospensione dell’adeguamento biennale prevista dal decreto Milleproroghe. Tra rincari confermati e aumenti evitati, ecco cosa cambia davvero dal 2026. . Dal primo gennaio entrano in vigore i rialzi dei pedaggi, legati all’adeguamento all’inflazione. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Leggi anche: Codacons: il 2026 si apre con i rincari
Leggi anche: Una sfilza di rincari, dalle autostrade alle sigarette: il 2026 si apre con una raffica di aumenti
Aumento per sigarette e tabacco nel 2026, la lista dei rincari fino a 15 centesimi a pacchetto - Nel 2026 crescono i prezzi di sigarette e tabacco per via dell'aumento delle accise deciso dal governo: la lista dei rincari ... virgilio.it
L'anno non inizia benissimo. Tutti i rincari del 2026 - Dalle autostrade alle sigarette, dai pacchi alle transazioni finanziarie, il 2026 si apre all'insegna dei rincari. huffingtonpost.it
Dal pedaggio alle sigarette: il 2026 parte con una raffica di rincari - Il nuovo anno si apre con una lunga serie di aumenti che incidono su trasporti, carburanti, consumi quotidiani e servizi. cronachedellacampania.it
PUBLIC PROGRAMS – GENNAIO L’anno si apre all’insegna della sperimentazione e della materia. Con la mostra “Mani-Fattura: le ceramiche di Lucio Fontana”, non perdere le attività gratuite per esplorare la scultura, lo spazio e il gesto: dalla speciale Mas - facebook.com facebook
"Il 2026 si apre all' insegna dei rincari, con una stangata da complessivi 900 milioni di euro sulle tasche dei consumatori". A stimare l'impatto delle novità sul fronte di prezzi e tariffe che entrano oggi in vigore è Assoutenti. #ANSA x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.