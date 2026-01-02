Il 2026 si avvicina come un momento di trasformazione per il centro storico di Campi. Secondo il sindaco Andrea Tagliaferri, in quell’anno molte opere, tra cui Villa Rucellai, saranno completate, contribuendo a ridefinire il volto della zona. Questo intervento rappresenta un passo importante nel percorso di riqualificazione urbana, segnando un punto di svolta per la comunità locale e per il patrimonio culturale della città.

Il 2026 sarà l’anno decisivo per il centro storico di Campi. Un anno in cui, come spiegato fra le altre cose dal sindaco Andrea Tagliaferri, "diversi i cantieri arriveranno alla loro conclusione, ma Villa Rucellai avrà un ruolo centrale". Partiamo dal 2025: che anno è stato? "Un anno intenso e molto concreto. Siamo riusciti, grazie anche al supporto fondamentale degli uffici comunali, a portare avanti progetti importanti per la città. La priorità assoluta è stata, e resta, la sicurezza idraulica: in due anni sono arrivati oltre 10 milioni di euro e altri 3 arriveranno nel 2026. Cantieri aperti, cantieri conclusi, la strada è tracciata e non molliamo di un centimetro su questo fronte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il 2026 sarà l’anno di Villa Rucellai: "Così il centro cambierà volto"

Leggi anche: Lattuca guarda al 2026: "Il centro storico nel weekend sarà pedonale. L'area della stazione cambierà, servono attività per renderla viva"

Leggi anche: Telecamere e nuovi arredi, l'area dei Portici cambierà volto: "Sarà modello di socialità e sicurezza urbana"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Buon Anno dagli operatori di Hub in Villa! Vi aspettiamo mercoledì 7 gennaio, alla riapertura del servizio #HubInVilla #Coworking #Formigine #Capodanno #2026 - facebook.com facebook