Il 2026 sarà l'anno della rinascita delle tigri in Asia | i 5 buoni motivi secondo il WWF
Il 2026 rappresenta un punto di svolta per le tigri in Asia, con segnali positivi di ripresa e maggiore attenzione alla loro tutela. Secondo il WWF, in India si registra un incremento di esemplari, mentre in Thailandia e Cina si osservano nuovi avvistamenti. Anche in Kazakistan si nota una crescita delle prede, e in Myanmar la protezione degli habitat è rafforzata. Questi aspetti indicano un percorso di rinascita possibile per questa specie iconica.
Una nuova speranza per le tigri nel 2026: aumentano in India, nuovi avvistamenti in Thailandia e Cina, prede in crescita in Kazakistan e tutela condivisa in Myanmar. Il bilancio del WWF. 🔗 Leggi su Fanpage.it
