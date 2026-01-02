Il 2026 sarà l'anno della rinascita delle tigri in Asia | i 5 buoni motivi secondo il WWF

Il 2026 rappresenta un punto di svolta per le tigri in Asia, con segnali positivi di ripresa e maggiore attenzione alla loro tutela. Secondo il WWF, in India si registra un incremento di esemplari, mentre in Thailandia e Cina si osservano nuovi avvistamenti. Anche in Kazakistan si nota una crescita delle prede, e in Myanmar la protezione degli habitat è rafforzata. Questi aspetti indicano un percorso di rinascita possibile per questa specie iconica.

