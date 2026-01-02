Il 2026 per Confindustria | Attivarsi per fermare la deindustrializzazione e difendere l’export

Nel 2026, Confindustria si impegna a contrastare la deindustrializzazione e a tutelare l’export, rispondendo alle sfide economiche che interessano la nostra provincia, parte dell’area metropolitana di Firenze e Prato. Questi temi sono fondamentali per preservare l’attrattività, l’occupazione e la sostenibilità del territorio, elementi chiave per il suo sviluppo a lungo termine.

Sfide importanti, dal punto di vista economico, sono all’orizzonte per la nostra provincia – inserita all’interno del contesto dell’area metropolitana con Firenze e Prato – sia in termini di attrattività, numeri legati all’export, occupazione e sostenibilità. La linea per il nuovo anno appena iniziato viene tracciata dalla presidente di Confindustria Toscana Nord, Fabia Romagnoli, analizzando quello che succede a livello globale per tradurlo su soluzioni locali. "Una pace urgente e stabile è la priorità assoluta – afferma la numero uno degli industriali – ma, in Europa, si fa sentire anche il fattore valutario per raffreddare le potenzialità di export per le nostre imprese, soprattutto verso gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il 2026 per Confindustria: "Attivarsi per fermare la deindustrializzazione e difendere l’export" Leggi anche: Confindustria: Giù export e produzione industriale. Consumi deboli ma il turismo vola Leggi anche: L’allarme di Confindustria: in calo export e produzione industriale La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Il 2026 per Confindustria: Attivarsi per fermare la deindustrializzazione e difendere l’export. Il 2026 per Confindustria: "Attivarsi per fermare la deindustrializzazione e difendere l’export" - L’analisi della presidente Romagnoli in vista delle sfide del nuovo anno "Infrastrutture, tassazione, burocrazia e costi energetici: cambiare passo". lanazione.it

: davanti a Confindustria Canavese per dire a 700 trasferimenti da Ivrea a Torino. Dentro questa vicenda ci sono , , che rischiano di vedere stravolta la propria vita. - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.