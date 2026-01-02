Il 2026 dell' Athletic Palermo parte col botto | il Velodromo apre le porte al pubblico domenica c' è il Messina
Nel 2026, l'Athletic Palermo inaugura una nuova fase con l'apertura del Velodromo Paolo Borsellino al pubblico. Domenica si gioca contro il Messina, segnando l'inizio di un importante percorso per il club e i suoi tifosi. Questa apertura rappresenta un passo avanti per la società, offrendo un nuovo spazio per le partite e l'incontro con i supporter.
Arriva la migliore notizia per inaugurare il nuovo anno per l’Athletic Club Palermo: il Velodromo Paolo Borsellino aprirà ufficialmente al pubblico per le partite della squadra nerorosa. Dopo mesi di lavoro congiunto con l’amministrazione comunale, domenica l’impianto accoglierà finalmente i. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
