Il 2026 della Provincia Mutui per i nuovi cantieri e sconti sui pedaggi della futura Pedemontana

Nel 2026, la Provincia di Monza e Brianza investirà 25 milioni di euro per nuovi cantieri, nonostante la scadenza dei fondi PNRR. L’obiettivo è sostenere lo sviluppo locale attraverso interventi infrastrutturali, tra cui sconti sui pedaggi della futura Pedemontana. Queste iniziative mirano a migliorare la mobilità e a favorire la crescita del territorio, mantenendo un approccio sobrio e orientato alla pianificazione a lungo termine.

I fondi del Pnrr scadranno quest’anno, ma la Provincia di Monza e Brianza continuerà ad aprire i cantieri: sono 25 i milioni di euro messi alla voce investimenti del bilancio 2026. "Da quest’anno si torna ai mutui, per esempio per acquistare la succursale del liceo Porta. E poi dovremo continuare a sperare nell’attenzione della Regione e del Governo", spiega il presidente Luca Santambrogio. Presidente, indietro non si torna? "In questi anni, nonostante la riforma Delrio e i tagli alle Province, abbiamo aperto tre nuove scuole. E a settembre inaugureremo il Floriani ad Agrate. La parte corrente invece è ingessata". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

