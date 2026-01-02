Il 2026 della Cgil di Brindisi | lavoro diritti e transizione giusta

Il 2026 si apre per la Cgil di Brindisi con un focus su lavoro, diritti e transizione giusta. In un contesto di sfide e incertezze, la segreteria si impegna a rappresentare le esigenze della comunità brindisina, che da tempo richiede attenzione e concretezza. Un nuovo anno di impegno per promuovere un futuro più equo e sostenibile, ascoltando le reali istanze dei cittadini e lavorando per soluzioni efficaci.

Riceviamo e pubblichiamo da Massimo Di Cesare, segretario generale della Cgil BrindisiIniziamo un nuovo anno con tante preoccupazioni ma anche con tanta consapevolezza rispetto alle aspettative e ai bisogni di una popolazione, quella brindisina, che da troppo tempo paga il prezzo della propaganda.

Manovra 2026: correttivi su fisco, lavoro e pensioni nelle proposte sindacali - La posizione dei sindacati sulla Manovra 2026 vede la Cgil particolarmente dura mentre Cisl e Uil, pur muovendo critiche e proposte di modifica, presentano un giudizio complessivamente più moderato. pmi.it

Cerano, i sindacati scendono in piazza per il futuro della centrale. Il video - CGIL, CISL e UIL in piazza in un corteo unitario di protesta a Brindisi per difendere il lavoro, il salario e il futuro produttivo del territorio, a partire dalla vertenza che coinvolge ... quotidianodipuglia.it

Scontro sul turno 17-23 del 31 dicembre degli agenti di Polizia Locale, quello precedente al brindisi di Capodanno. I sindacati Cgil e Csa: “Previsti bonus solo per chi farà il servizio notturno. Ma gli altri agenti saranno penalizzati” - facebook.com facebook

