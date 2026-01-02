Il 2026 a teatro Sipario al Petrarca Tutti gli spettacoli

Il 2026 al Teatro Petrarca di Arezzo offrirà una stagione ricca di rappresentazioni teatrali di rilievo. Tra gli appuntamenti in programma, protagonisti come Massimo Popolizio, Luca Barbareschi, Antonio Rezza e Gianluca Guidi porteranno sul palco opere e performance di qualità. Una proposta culturale dedicata agli appassionati di teatro, con spettacoli che valorizzano il talento e la tradizione artistica italiana.

Il 2026 sarà all'insegna del grande teatro sul palco del Petrarca di Arezzo. In arrivo Massimo Popolizio, Luca Barbareschi, Antonio Rezza, Gianluca Guidi. Questi alcuni dei protagonisti della nuova stagione in programma fino al 10 aprile tra prosa e danza. Il cartellone tra classici e grandi nomi, nasce dalla sinergia tra Comune, Fondazione Guido d'Arezzo e Fondazione Toscana Spettacolo. Ad arricchire la programmazione la Stagione Off al Teatro Pietro Aretino: una selezione dal panorama delle produzioni indipendenti a cura di Officine della Cultura. L'anno si apre mercoledì 7 gennaio: spazio ad uno dei più brillanti protagonisti del panorama teatrale contemporaneo, Filippo Timi, che torna a interpretare il principe di Danimarca in " Amleto² " in una produzione Teatro Franco ParentiFondazione Teatro della Toscana.

