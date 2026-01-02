Il 17enne Emanuele Galeppini è la prima vittima identificata | chi era il giovane golfista
Emanuele Galeppini, 17 anni, è la prima vittima ufficiale dell’incendio a Crans-Montana, in Svizzera, avvenuto nella notte di Capodanno. Ricercato da ore, il giovane golfista italiano era presente alla festa nel locale
Lo si cercava da ore ed erano ore di angoscia dopo la tragedia di Capodanno in Svizzera a Crans-Montana per una famiglia che non aveva notizie del figlio che si trovava alla festa al "Constellation", il locale dov'è divampato l'incendio della scorsa notte. Purtroppo l'angoscia si è trasformata in disperazione. La prima vittima italiana è stata identificata e si tratta proprio di Emanuele Galeppini, 17 anni, nato a Genova. Il ragazzo era un golfista italiano e viveva a Dubai con la famiglia. La sua foto è stata pubblicata dalla federazione italiana golf che ha espresso cordoglio per la scomparsa di un "giovane atleta che incarnava passione e valori autentici". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Emanuele Galeppini è la prima vittima identificata: chi era
Leggi anche: Emanuele Galeppini, chi è il giovanissimo golfista disperso a Crans-Montana. Il padre: “Ho girato gli ospedali, non c’è”
Emanuele Galeppini chi è il giovanissimo golfista disperso a Crans-Montana Il padre | Ho girato gli ospedali non c’è.
Emanuele Galeppini, chi è il giovanissimo golfista disperso a Crans-Montana. Il padre: “Ho girato gli ospedali, non c’è” - Il ragazzo di origini genovesi, quasi 17 anni, risiede con la famiglia a Dubai: si trovava con gli amici al Le Constellation per festeggiare il Capodanno. quotidiano.net
Crans-Montana, Emanuele Galeppini è italiana la prima vittima identificata: chi era - La sua foto è stata pubblicata dalla federazione italiana golf che ha espresso cordoglio per la scomparsa di un "giovane atleta che incarnava passione e valori autentici" ... ilgiornale.it
Strage dei ragazzi a Crans, 47 morti. FIG: tra di loro 17enne genovese Emanuele Galeppini - Intanto, Regione Liguria ha deciso di inviare in Svizzera, dal Centro Ustionati del Villa Scassi, un team specializzato di tre medici e un infermiere per fornire aiuto negli ospedali del Cantone ... ligurianotizie.it
Inferno di Capodanno nel paradiso delle Alpi svizzere. Tragico incendio "non doloso" al disco-bar Constellation di Crans Montana: 47 morti. Tra le vittime risulterebbe un 17enne genovese, promessa del golf italiano. FIG: "La Federazione Italiana Golf piange l - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.