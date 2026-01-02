Emanuele Galeppini, 17 anni, è la prima vittima ufficiale dell’incendio a Crans-Montana, in Svizzera, avvenuto nella notte di Capodanno. Ricercato da ore, il giovane golfista italiano era presente alla festa nel locale

Lo si cercava da ore ed erano ore di angoscia dopo la tragedia di Capodanno in Svizzera a Crans-Montana per una famiglia che non aveva notizie del figlio che si trovava alla festa al "Constellation", il locale dov'è divampato l'incendio della scorsa notte. Purtroppo l'angoscia si è trasformata in disperazione. La prima vittima italiana è stata identificata e si tratta proprio di Emanuele Galeppini, 17 anni, nato a Genova. Il ragazzo era un golfista italiano e viveva a Dubai con la famiglia. La sua foto è stata pubblicata dalla federazione italiana golf che ha espresso cordoglio per la scomparsa di un "giovane atleta che incarnava passione e valori autentici". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il 17enne Emanuele Galeppini è la prima vittima identificata: chi era il giovane golfista

