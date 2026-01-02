IERI LA ROTTURA Maresca-Chelsea adesso è finita Potrebbe essere l’erede di Guardiola

Dopo settimane di incertezza, si conclude l’esperienza di Enzo Maresca al Chelsea. L’exallenatore, già protagonista in passato, non proseguirà alla guida dei Blues, lasciando spazio a nuovi sviluppi e ipotesi per il futuro. La decisione segna un punto di svolta in una stagione ricca di cambiamenti e aspettative, aprendo un nuovo capitolo per il club e i suoi piani di crescita.

Alla fine la situazione in ebollizione da qualche settimana ha portato alla decisione che tutti si aspettavano: Enzo Maresca non è più l’allenatore del Chelsea, che ha portato al titolo di campione del mondo per club. Il 45enne tecnico italiano e il club londinese hanno trovato l’intesa per chiudere il rapporto due giorni dopo il 2-2 interno con il Bournemouth. Il divorzio è stato sancito di comune accordo: "Con i principali obiettivi ancora alla portata in quattro competizioni compresa la qualificazione alla Champions League – dice la nota del Chelsea –, Enzo e il club ritengono che un cambiamento offra alla squadra la migliore opportunità per rimettere in piedi la stagione". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

