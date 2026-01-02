L’incendio del bar Le Constellation a Crans-Montana ha coinvolto diversi italiani, con un bilancio ancora in evoluzione. Tra i protagonisti, tre amici milanesi, un campione disperso e le madri in apprensione. La tragedia si aggiunge a un quadro complesso di vite segnate dall’accaduto, mentre le autorità continuano le operazioni di ricerca e accertamento. La notizia si inserisce in un contesto di grande preoccupazione e dolore per le famiglie coinvolte.

Il bilancio, drammatico, degli italiani coinvolti nell'incendio del bar Le Constellation di Crans-Montana in Svizzera, va delineandosi nel tardo pomeriggio di ieri. I numeri vengono aggiornati di ora in ora. In serata, l'ambasciatore italiano in Svizzera Gian Lorenzo Cornado comunica che sono scesi a sei gli italiani che mancano all'appello. Mentre 13 sarebbero i feriti, ricoverati in ospedale. La maggior parte ha meno di 18 anni e arriva da Lombardia, Liguria, Emilia Romagna e Piemonte. La prima lista ufficiale dei dispersi diffusa dalla Farnesina (poi ridotta): Achille Osvaldo Giovanni Barosi, 16 anni, Riccardo Minghetti, 16 anni, Chiara Costanzo, 16 anni, Lisa Pieropan, 27enne insegnante a San Giorgio Bigarello, in provincia di Mantova; Juliette Doronzo, 26 anni, Giovanni Tamburi, 16 anni di Bologna, Linda Cavallaro, 22 anni, Alessandra Galli Demin, 55 anni, Giuliano Biasini, Emanuele Galeppini, 17enne di Genova. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I tre amici milanesi, il campione disperso e l'urlo delle madri. "Mio figlio sparito"

Leggi anche: Il campione lascia il mondo del calcio: “Per mio figlio, arrivavo agli allenamenti con morsi e graffi”

Leggi anche: Torino, il post choc di una madre: “Mio figlio 15enne invalido torturato per ore dagli amici ad Halloween”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

I tre amici milanesi, il campione disperso e l'urlo delle madri. Mio figlio sparito.

Tre alpinisti milanesi bloccati in parete, 12 ore di paura e coraggio, il soccorritore: «Li abbiamo guidati passo dopo passo» - Le parole del presidente della Regione Veneto Luca Zaia rendono bene l’idea dello straordinario intervento di salvataggio che si è concluso ... corrieredelveneto.corriere.it

Storica panettonata di Fratelli d’Italia nel cuore di Milano con altissimi amici per salutare i cittadini milanesi e augurare loro buon Natale - facebook.com facebook