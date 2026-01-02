I traguardi di GlioMa Raccolti 200 mila euro da donare alla ricerca

L’associazione Glio ha raggiunto un importante traguardo, raccogliendo 200 mila euro destinati alla ricerca. Questo risultato riflette l’impegno costante e l’affidabilità costruita nel tempo. Un percorso di crescita che testimonia la dedizione nel sostenere cause fondamentali, contribuendo concretamente allo sviluppo di nuovi studi e soluzioni. Un punto di partenza per ulteriori passi avanti nella lotta contro le patologie correlate.

di Laura Lucente CORTONA Parte dai risultati raggiunti, dai numeri che certificano un impegno cresciuto nel tempo, il percorso dell’associazione Glio.Ma., nata nel 2021 e oggi capace di destinare alla ricerca scientifica oltre 200mila euro. Un traguardo che nasce da una storia personale precisa. Glio.Ma. prende il nome dal giovane cortonese Marco Calicchia, colpito da un glioblastoma, e dalla scelta della sua famiglia di trasformare una vicenda dolorosa in un impegno concreto. Un progetto portato avanti dall’intero nucleo familiare, capitanato dalla sorella Claudia Calicchia, oggi presidente dell’associazione, con il supporto costante della mamma Aurora, presenza fondamentale in ogni iniziativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I traguardi di "GlioMa". Raccolti 200 mila euro da donare alla ricerca Leggi anche: Gemellini con malattia rara, per finanziare la ricerca già raccolti 60 mila euro Leggi anche: Tra stelle e sogni, Bcp in campo per il Santobono: raccolti 80 mila euro per la ricerca pediatrica Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. I traguardi di GlioMa. Raccolti 200 mila euro da donare alla ricerca. I traguardi di "GlioMa". Raccolti 200 mila euro da donare alla ricerca - Nata nel 2021, l’associazione è frutto del lavoro della famiglia Calicchia. msn.com

Tv medica ha appena 6 anni di vita ma è diventata un punto di riferimento in Italia per la Salute e la medicina. Molti i traguardi raggiunti ma altre sfide ci aspettano. Grazie a tutti voi che sempre più numerosi ci seguite e ci sostenete. Buon 2026! - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.