I servizi per anziani della Casa Pia penalizzati da lavori stradali e multe

I servizi per anziani della Casa di Riposo “Fossombroni” di Arezzo stanno affrontando difficoltà a causa di lavori stradali in corso e sanzioni che risultano poco chiare. Questi interventi stanno influenzando la qualità e la continuità delle attività dedicate agli ospiti, sollevando preoccupazioni tra familiari e operatori. La situazione richiede chiarimenti e interventi per garantire l’assistenza adeguata agli anziani residenti.

Arezzo, 1 gennaio 2026 – I servizi per anziani della Casa di Riposo "Fossombroni" penalizzati da lavori stradali e multe incomprensibili. Lo storico istituto cittadino evidenzia come, da mesi, siano bloccati gli accessi al parcheggio interno a causa di un intervento alla rete idrica in via delle Fosse che sta comportando sacrifici per tutto il personale, per gli ospiti, per le associazioni e per i fornitori, con una situazione di particolare difficoltà che è stata ora ulteriormente aggravata da una contravvenzione da parte della Polizia Municipale ai danni di un'automobile in sosta durante il servizio. L'aggravamento della situazione è avvenuto nella mattinata di martedì 30 dicembre quando un'automobile chiaramente identificata con la scritta "Casa di Riposo V.

