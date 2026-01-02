i segni della storia di cui neanche ci accorgiamo

I segni della storia sono ovunque, spesso senza che ne resti traccia evidente. Durante una visita a Firenze, pochi giorni dopo Natale, ho osservato come il passato si rifletta nell’oggi, anche attraverso dettagli semplici come le code ai musei. Passeggiando tra le vie della città, si percepisce un legame sottile tra le testimonianze storiche e la vita quotidiana, rivelando come il tempo lasci tracce invisibili ma profonde.

Ho fatto il turista a Firenze, al sole dei giorni dopo Natale. Una scorpacciata. A Palazzo Pitti la coda era troppo lunga. Mi sono accontentato di rileggere le lapidi sulle facciate di fronte. Sulla Casa Ichino, per esempio. “Qui abitò tra il dicembre 1943 e l’agosto 1945 CARLO LEVI qui scrisse “Cristo si è fermato ad Eboli” e dipinse quadri fra i suoi più belli e umani nella casa di ANNAMARIA ICHINO per lui ed altri sicuro rifugio dal nazifascismo e dalle persecuzioni antisemite Amicizia ebraico-cristiana di Firenze Comune di Firenze LX della Liberazione di Firenze”. Cristo non si era fermato a Eboli ma ad Aliano (Matera), e Levi non ne scrisse né a Eboli né ad Aliano ma a Firenze, in piazza Pitti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

